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12:16   27 Ноября 2020
Политика

МИД России оценил заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

МИД России оценил заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Министерство иностранных дел России оценило заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.

Заявление Санду рассматривается как подрыв процесса урегулирования ситуации в регионе, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Новоизбранный президент Молдавии неоднократно высказывалась о присутствии военнослужащих России в Приднестровье. Санду намерена добиться вывода Оперативной группы российских войск из региона. По ее словам, очень важно восстановить территориальную целостность Молдавии.

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