12:16 27 Ноября 2020Политика
МИД России оценил заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья
Министерство иностранных дел России оценило заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.
Министерство иностранных дел России оценило заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.
Заявление Санду рассматривается как подрыв процесса урегулирования ситуации в регионе, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Новоизбранный президент Молдавии неоднократно высказывалась о присутствии военнослужащих России в Приднестровье. Санду намерена добиться вывода Оперативной группы российских войск из региона. По ее словам, очень важно восстановить территориальную целостность Молдавии.