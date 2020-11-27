МИД России оценил заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Министерство иностранных дел России оценило заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.

Министерство иностранных дел России оценило заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.

Заявление Санду рассматривается как подрыв процесса урегулирования ситуации в регионе, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Новоизбранный президент Молдавии неоднократно высказывалась о присутствии военнослужащих России в Приднестровье. Санду намерена добиться вывода Оперативной группы российских войск из региона. По ее словам, очень важно восстановить территориальную целостность Молдавии.