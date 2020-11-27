Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал начало вакцинации в рядах российской армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал начало вакцинации в рядах российской армии.

Согласно заявлению Шойгу, всего от коронавирусной инфекции планируется привить более 400 тысяч военных. Уже 80 тысяч человек получат вакцину до конца этого года.

Отмечается, что на текущий момент от COVID-19 привито 2,5 тысячи человек личного состава Вооруженных сил России. Сергей Шойгу добавил, что сейчас в армии ведутся исследования о возможности использования плазмы вакцинированных военных с большим количеством антител для лечения коронавируса. По словам Министра обороны РФ, данный метод уже получил положительные результаты, в особенности при тяжелом протекании болезни.