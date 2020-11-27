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11:59   27 Ноября 2020
Политика

Белоруссия готова помочь Польше в лечении больных COVID-19

Белоруссия готова помочь Польше в лечении больных COVID-19

Белоруссия готова оказать поддержку Польше в лечении больных коронавирусной инфекцией граждан, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, республике необходимо лечить своих граждан, однако Минск готов помочь Варшаве в этом вопросе.

"Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь", — заявил лидер страны.

Помимо этого, он добавил, что все нужно делать по-человечески. Если Польше необходима помощь, то Белоруссия отправит туда бригаду.

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