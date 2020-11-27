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11:55   27 Ноября 2020
Политика

Представители ООН и Саудовской Аравии обсудили урегулирование в Сирии

Представители ООН и Саудовской Аравии обсудили урегулирование в Сирии

Спецпосланник ООН Гейр Педерсен прокомментировал ход переговоров с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом касательно урегулирования в Сирии.

Сообщение об этом появилось на его официальной странице в социальной сети Twitter, сообщило Федеральное агентство новостей.

"Мы продолжаем оценивать, насколько далеко ушли в процессе имплементации резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и что необходимо нам для того, чтобы продвигаться далее", — заявил Педерсен.

Ранее стало известно, что Педерсен посетил российскую столицу с официальным визитом. Спецпосланник ООН встретился с замминистра обороны РФ Александром Фоминым. В ходе встречи представитель России поведал своему собеседнику о недавно прошедшей в Дамаске Международной конференции по возвращению беженцев. Мероприятие проигнорировали в ООН под неприкрытым давлением со стороны США.

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#сирия #оон #саудовская аравия

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