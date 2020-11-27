"Ставлю их на место": Пригожин высказался об исках к Соболь и Навальному

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, зачем предъявил иски блогеру Алексею Навальному и его сторонникам. Ответ опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, зачем предъявил иски блогеру Алексею Навальному и его сторонникам. Ответ опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Шеф-корреспондент московского бюро испанской газеты El País Мария Саукильо обратилась с вопросом, в чем причина подачи исков против главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. Предприниматель указал в своем ответе на то, что эти обвинения не связаны с "заказом или давлением власти".

"Навальный, Соболь и остальная грядка много лет занимались оскорблениями и хамством в мой адрес. И поэтому я их лупил, луплю и буду лупить исключительно за то, что они считают возможным свои мерзкие высказывания", — процитировала Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Он призвал не расценивать защиту своей чести и достоинства как "некий политический заказ". Ответчиками в этих делах выступают "алчные и истеричные существа", не стоящие внимания и не имеющие никаких идеологических основ, кроме желания "хапнуть кусочек власти" или денег, считает бизнесмен. Однако при очередной "пощечине" за "гадкие выходки" они говорят об ущемлении политических свобод.

"Я уничтожу их в исках, но это не имеет никакого отношения к политике. Я борюсь с банальными уличными хамами и ставлю их на место", — резюмировал предприниматель.

Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала мнение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина по поводу намерений Соболь и Навального занять места в Госдуме. По его мнению, если сотрудники ФБК придут к власти, то страна превратится в зверинец.