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11:42   27 Ноября 2020
Экономика

Раскрыт размер пенсии для комфортной жизни россиян в старости

Раскрыт размер пенсии для комфортной жизни россиян в старости

Жители России назвали желаемый размер пенсии для обеспечения комфортной жизни в старости.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по подбору персонала "Работа.ру" и негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка, наибольшие запросы по размеру пенсионных отчислений оказались у работников IT-сферы, экономистов и строителей. Большинство из них рассказало, что для комфортной жизни в старости им необходимо более 100 тысяч рублей в месяц.

Медицинские сотрудники, учителя и работники общепита желают получать от 40 до 50 тысяч рублей после выхода на пенсию. Производственные рабочие согласны на пенсию в размере от 30 до 40 тысяч рублей.

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