Из Белого дома — в тюрьму. Немцы прочат Трампу будущее за решеткой

Действующий президент США может предстать перед судом за мошенничество и налоговые махинации.

Идет четвертая неделя после выборов в США (состоялись 3 ноября). Официальные результаты до сих пор не объявляют, демократ Джозеф Байден называет себя «избранным президентом», действующий лидер Дональд Трамп продолжает борьбу с массовыми фальсификациями, а его сторонников призывают к восстанию.

На фоне этого мировые СМИ задались вопросом: что ждет республиканца Трампа, если в январе 2021 года он все-таки покинет свой пост? Почему вместо гольф-клуба президенту прочат тюремную камеру – в материале «Политики Сегодня».

Долги и иски

Не стоит забывать, что в президентское кресло в 2016 году Дональд Трамп садился уже в статусе миллиардера и влиятельного бизнесмена, который до этого не имел никакого отношения к политике. Сейчас глава Белого дома владеет около 500 предприятиями и компаниями, среди которых отели, гольф-клубы, курорты и казино. Состояние республиканца оценивается в два с половиной миллиарда долларов.

Такие крупные бизнес-игры не могли пройти гладко: в октябре 2020 года газета The New York Times (NYT) опубликовала расследование о долгах американского лидера, который тот накопил за годы предпринимательства и президентства. Цифру назвали внушительную: 421 миллион долларов.

Большая часть этих денег принадлежит крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank, который официально комментировать связи с президентом США наотрез отказывается. Однако за несколько дней до выборов анонимный источник из числа представителей банка рассказал информационному изданию Reuters, что сотрудничество с Трампом финансистам из Германии порядком поднадоело. Прикрываясь статусом главы государства, республиканец откладывал выплаты и обещал закрыть долги позже.

Еще около 900 миллионов долларов насчитали специалисты из Financial Times. По их словам, эти долги за недвижимость президент должен выплатить, даже если переизберется на второй срок.

В Белом доме Трамп скрывается не только от долговых обязательств. Международное издание Deutsche Welle пишет, что столы юристов из Нью-Йорка уже трещат от судебных исков в адрес президента, которые накопились за несколько лет. Трампу вменяют целое ассорти из обвинений: от сексуальных домогательств до финансовых схем в обход закона.

Пожалуй, главным уязвимым местом президента можно считать уголовное расследование 2018 года. Тогда по обвинению в незаконном спонсировании предвыборной кампании в тюрьму на три года отправился бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. «От звонка до звонка» отсидеть юристу не пришлось: в 2020 году его выпустили из-за риска заразиться коронавирусом.

В своих показаниях Коэн утверждал, что Трамп победил на выборах 2016 года «нечестным образом», а все указания о незаконном спонсировании адвокат получал лично от него. Также Коэн обещал рассказать о «тайных связях Трампа с Россией», однако на его слова никто не отреагировал.

Часть денег, которые Трамп потратил на предвыборную кампанию, отчислялась Сторми Дэниелс – американской актрисе фильмов для взрослых, которая в обмен на это должна была молчать о своих «репетициях» с женатым главой Белого дома.

Клан Трампов

По версии Сандры Уорд, автора немецкого издания Focus, почти во всех финансовых махинациях Трампу помогали его дети. Речь идет о любительнице бобов Иванке Трамп, а также Эрике и Дональде-младшем. Они могут быть причастны к налоговым нарушениям компании Trump Organization и сейчас, когда процесс смены администрации уже запущен, «нервничают больше всех», пишет журналистка.

Недавно Иванка набросилась с обвинениями на Верховный суд Нью-Йорка из-за того, что тот расширяет расследование налоговых нарушений в компании семьи президента. По мнению дочери Трампа, это дело «на 100% мотивировано только политикой», а ответственны за него, конечно же, «безжалостные демократы».

This is harassment pure and simple. This ‘inquiry’ by NYC democrats is 100% motivated by politics, publicity and rage. They know very well that there’s nothing here and that there was no tax benefit whatsoever. These politicians are simply ruthless.https://t.co/4dQoDzQlRX — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 20, 2020

Сын Трампа Дональд-младший тоже не без греха. В 2012 году он вместе с сестрой уже представал перед судом по делу о мошенничестве: они обвинялись в завышении цен на квартиры в Trump Soho Tower. Вопрос решили благотворительностью: семья Трампов пожертвовала 25 тысяч долларов на кампанию по переизбранию местного прокурора. Дело закрыли за несколько дней до приговора.

Финальный аккорд в этом оркестре берет муж Иванки Джаред Кушнер. Его отец отсидел больше года за мошенничество с налогами, а также признавался в том, что пользовался услугами «девушек по вызову». Впрочем, не для личного пользования, а лишь для шантажа одного из своих родственников в суде.

Адвокат дьявола

В беседе с немецким изданием Focus историк Тимоти Снайдер заявил, что от тюремной камеры Дональда Трампа «спасает только президентство». Если титул главы государства все же перейдет Джо Байдену, на республиканца может обрушиться лавина из исков и долгов, ведь с того момента Трамп не сможет похвастаться неприкосновенностью.

С таким прогнозом согласился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер. По его мнению, республиканец действительно может пасть жертвой многочисленных исков. Впрочем, у Трампа есть мощная защита. Ее, как ни странно, обеспечит оппонент республиканца по президентской гонке Джо Байден.

«Отправка Трампа в тюрьму – это сложный вопрос. Он очень многих людей "напряг" за годы своего президентства. Но если Байден станет президентом США, он попытается этот вопрос решить мирным путем. Администрация демократа не заинтересована в том, чтобы всерьез преследовать Трампа, по крайней мере сразу после инаугурации. Если республиканца начать судить в январе, то это будет носить характер реванша. Байден будет пытаться отсрочить это или склонять стороны к мирному решению вопроса», — объяснил эксперт.

Если Байден помилует Трампа (он, как президент, будет иметь такую возможность), то отчасти повторится ситуация 1974 года. Тогда избранный лидер Джеральд Форд «простил» своего предшественника Ричарда Никсона, которого подозревали в организации Уотергейтского заговора.