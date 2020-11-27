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11:29   27 Ноября 2020
Политика

Додон готов призвать людей выйти на улицы ради мира

Додон готов призвать людей выйти на улицы ради мира

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что может призвать своих сторонников выйти на улицы для сохранения мира в регионе.

Кроме того, главу государства волнует обострение ситуации в Приднестровье и отношения с Россией, передает РИА Новости.

"Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью, мы не допустим повторения 1990-х", — сказал Додон.

Он добавил, что готов воспользоваться всеми доступными инструментами ради сохранения спокойствия в регионе. В том числе глава государства объявил, что готов призвать народ выйти на улицы.

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#молдавия #народ #додон

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