Додон готов призвать людей выйти на улицы ради мира

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что может призвать своих сторонников выйти на улицы для сохранения мира в регионе.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что может призвать своих сторонников выйти на улицы для сохранения мира в регионе.

Кроме того, главу государства волнует обострение ситуации в Приднестровье и отношения с Россией, передает РИА Новости.

"Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью, мы не допустим повторения 1990-х", — сказал Додон.

Он добавил, что готов воспользоваться всеми доступными инструментами ради сохранения спокойствия в регионе. В том числе глава государства объявил, что готов призвать народ выйти на улицы.