Южная Корея сообщила о кибератаках со стороны КНДР

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея обвинила Пхеньян в хакерской атаке на южнокорейские фармацевтические компании.

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея обвинила Пхеньян в хакерской атаке на южнокорейские фармацевтические компании.

Предприятия занимаются созданием вакцины от COVID-19. О попытке виртуального вторжения со стороны КНДР рассказал депутат южнокорейского парламента Ха Дэ Гюн. Он выступил перед журналистами.

НРС не раскрыла данные о характере хакерской атаки. Неизвестно, какие компании подверглись нападению и сколько их всего.

Власти КНДР сообщали, что в стране не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом с начала пандемии. Северокорейские издания часто публикуют материалы, где акцентируют внимание на самостоятельную возможность государства справиться с пандемией.