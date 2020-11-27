Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:40   27 Ноября 2020
Политика

Пушков назвал «нереальным» план Санду по Приднестровью

Пушков назвал «нереальным» план Санду по Приднестровью

Российский сенатор Алексей Пушков назвал план избранного президента Молдавии Майи Санду по урегулированию ситуации в Приднестровье «нереальным». Об этом он написал в Twitter.

Ранее Санду выразила мнение, что наладить обстановку в непризнанном государстве Восточной Европы можно только путем вывода российских миротворцев из региона.

«Я выступаю против федерализации Молдавии, я не поддерживаю варианты, которые предлагал [президент Молдавии Игорь] Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — заявила президент Молдавии.

Пушков назвал «нереальным» план Санду по Приднестровью

По мнению Пушкова, в инициативе Санду есть много спорных моментов, а потому это похоже, скорее, на пиар, чем на реальный план действий.

Пушков назвал «нереальным» план Санду по Приднестровью

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье в июле 1992 года. Основанием послужило Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе, которое было подписано президентами России и Молдавии в присутствии главы Приднестровья.

На настоящий момент миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», а также группой военных наблюдателей от Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#молдавия #пушков #приднестровье #санду #урегулирование конфликта

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров