Пушков назвал «нереальным» план Санду по Приднестровью

Ранее избранный президент Молдавии предложила вывести из региона российских миротворцев.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал план избранного президента Молдавии Майи Санду по урегулированию ситуации в Приднестровье «нереальным». Об этом он написал в Twitter.

Ранее Санду выразила мнение, что наладить обстановку в непризнанном государстве Восточной Европы можно только путем вывода российских миротворцев из региона.

«Я выступаю против федерализации Молдавии, я не поддерживаю варианты, которые предлагал [президент Молдавии Игорь] Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — заявила президент Молдавии.

По мнению Пушкова, в инициативе Санду есть много спорных моментов, а потому это похоже, скорее, на пиар, чем на реальный план действий.

План Санду по Молдавии нереален: вывод миротворцев, отказ от федерализации и «жесткое» присоединение Приднестровья. Т.е. его капитуляция. Непонятно, как она рассчитывает ее добиться, если прежде не вышло. Начнёт войну? Пригласит войска НАТО? Похоже на пи-ар, но не план действий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 27, 2020

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье в июле 1992 года. Основанием послужило Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе, которое было подписано президентами России и Молдавии в присутствии главы Приднестровья.

На настоящий момент миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», а также группой военных наблюдателей от Украины.