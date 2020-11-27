Эксперт объяснил, зачем «Академик Черский» возвращается в Калининград

Переход в Калининград может быть связан с мероприятиями по сертификации «Академика Черского» новой компанией.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из германского порта Мукран, где находилось последний месяц, и взяло курс на Калининград. По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, в самый западный город России судно должно прибыть 28 ноября.

Мукран — логистическая база проекта «Северный поток — 2». В порту хранятся трубы для строительства газопровода и стоят занятые в работах суда. В начале октября «Академик Черский» покинул немецкий порт впервые с мая и направился к Куршской косе, где он стоял в режиме «ограниченной маневренности». В середине прошлого месяца к трубоукладчику присоединились суда снабжения «Умка», «Балтийский исследователь» и Finval.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что «Академик Черский» направляется в Калининград для проведения дополнительных работ, как уже происходило ранее. Такое движение вряд ли можно считать чем-то экстраординарным, сказал эксперт в разговоре с «Политикой Сегодня».

В четверг норвежская организация Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая сертифицировала работы по укладке труб на датском участке, вышла из сделки из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщил представитель организации. Вашингтон расширил экономические ограничения вокруг газопровода в середине октября, распространив действие закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).

Согласно документу, под ограничения также попадают компании, которые предлагают услуги, оборудование или финансирование для улучшения или оснащения судов проекта СП-2. Впрочем, о последствиях для компаний-сертификаторов стало известно еще в июне, когда американцы анонсировали законопроект, напомнил Фролов. Тогда оператору строительства Nord Stream 2 AG и его европейским партнерам нужно было исходить из худших предположений.

Оператор строительства трубопровода проекта Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром» Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/03/06/2020/5ed7f2a19a79472d33981b2b

«С июня были известны болевые точки, на которые США будут давить. Тогда и должны были искаться компании на замену европейским сертификаторам, которые при этом имеют право работать в зоне Евросоюза. Очевидно, это должны быть российские компании, которые не имеют имущества в США, и чье руководство в США ездить не планирует . Теоретически к настоящему моменту такие компании должны уже быть охвачены. За прошедшие 10 лет у нас появись компании, которые могут проводить сертификации, не бегая каждый раз к норвежским коллегам», — продолжил Фролов.

Эксперт предполагает, что переход в Калининград может быть связан с мероприятиями по сертификации «Академика Черского» новой компанией или же передачей документации. Проводить такие процедуры на территории Германии менее безопасно, объясняет эксперт.

Сроки реализации проекта зависят от множества факторов, включая и погодные условия, сказал Фролов. Если Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подготовились к контрсанкционным мерам и нашли замену норвежцам, то строительство может начаться в ближайшее время.

«На достройку СП-2 нужно примерно два с половиной месяца. Там лежат две трубы, и одна из них достроена в большей степени. С нее начнут, с учетом возможных штормов, это примерно месяц. Затем будет работа по вводу в эксплуатацию, это где-то первый квартал 2021 года. Вторую нитку в самом-самом лучшем случае только закончат в первом квартале 2021 года. Президент Владимир Путин публично обещал, что в первом квартале все будет достроено. В скором времени мы узнаем, как подготовились компании к санкциями США. Повторюсь, у них было полгода», — сказал специалист.

Ситуация на газовом рынке в целом не способствует ускорению строительства «Северного потока —2», заметил Фролов. Из-за кризиса, вызванного пандемией, спрос на газ только начал восстанавливаться. Сейчас трубопроводные мощности «Газпрома» и без «Северного потока—2» избыточны по отношению к объемам экспорта, говорит эксперт. У Nord Stream 2 и европейских партнеров по проекту есть время спокойно завершить строительство. К тому же, полноценной работы трубопровода даже после его пуска ждать не следует:

«В условиях, когда спрос на газ в целом и трубовом, в частности, стал восстанавливаться только во второй половине 2020 года, СП-2 выглядел избыточным с точки зрения мощностей, который он создал на маршруте между Россией и Германией. Исходя из этих предпосылок Газпром и партнеры не форсировали события. На русский "авось" в таких проектах никто не надеется», — заключил эксперт.

Желание противников проекта остановить проект слишком большое. США регулярно угрожают новыми санкциями и оказывает давление на Германию. Первые ограничительные меры государство ввело в 2019 году, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Тогда работу приостановила швейцарская Allseas.

Помимо США, против СП-2 выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Газопровод соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря длинной в 1200 километров. Общая мощность проекта - 55 миллиардов кубометров газа в год.