Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 17 декабря. Такое сообщение передал Кремль.

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В этом году из-за пандемии общение президента с журналистами будет проходить в онлайн-формате. Путин выйдет на связь из резиденции в Ново-Огарево.

Журналисты федеральных и зарубежных СМИ соберутся в зале Центра Международной Торговли, где последние годы проходило мероприятие. Представители региональных изданий смогут участвовать в большой пресс-конференции, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки.

Сообщается, что в связи с требованиями Роспотребнадзора, число участников будет ограничено.