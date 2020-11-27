Трамп призвал убрать ограничения ответственности СМИ из-за массовых фейков

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о необходимости снять ограничения ответственности со СМИ и социальных сетей за публикуемый контент.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о необходимости снять ограничения ответственности со СМИ и социальных сетей за публикуемый контент.

Его слова стали реакцией на пресс-конференцию по случаю Дня благодарения. Фейковые СМИ скоординировались, чтобы заглушить истинный посыл выступления действующего президента, считает Трамп. Основной тезис заключался в том, что американский политик выиграл выборы США, а процесс волеизъявления сфальсифицировали, подчеркнул он в своем Twitter.

Действующий президент также обвинил Twitter в "дискриминации консерваторов". Соцсеть публикует "фальшивые тренды", которые не отображают истинные обсуждаемые мировые события, считает Трамп.