Главком ВСУ признался в невозможности захвата Донбасса военным способом

Военный вариант возвращения Донбасса под контроль Киева невозможен, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак исключил

Военный вариант возвращения Донбасса под контроль Киева невозможен, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак исключил

Стремление Киева вернуть Донбасс под свой контроль силовым методом сталкивается с тремя серьезными препятствиями, которые назвал главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак. По его словам, военная операция в Донбассе будет означать неизбежное нарушение Украиной международного гуманитарного права, относящегося к военным действиям в густонаселенных районах.

Генерал Хомчак также опасается серьезного противодействия со стороны защитников Донбасса, из-за чего украинские военные будут нести неприемлемые потери в ходе боевых действий. Третьим препятствием главком ВСУ назвал возможное вмешательство России.