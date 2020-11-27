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10:54   27 Ноября 2020
Армия

Главком ВСУ признался в невозможности захвата Донбасса военным способом

Главком ВСУ признался в невозможности захвата Донбасса военным способом

Военный вариант возвращения Донбасса под контроль Киева невозможен, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак исключил

Стремление Киева вернуть Донбасс под свой контроль силовым методом сталкивается с тремя серьезными препятствиями, которые назвал главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак. По его словам, военная операция в Донбассе будет означать неизбежное нарушение Украиной международного гуманитарного права, относящегося к военным действиям в густонаселенных районах.

Генерал Хомчак также опасается серьезного противодействия со стороны защитников Донбасса, из-за чего украинские военные будут нести неприемлемые потери в ходе боевых действий. Третьим препятствием главком ВСУ назвал возможное вмешательство России.

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