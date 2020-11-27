В России выявили рекордные 27 тысяч заражений коронавирусом

Российские врачи зафиксировали 27 543 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи зафиксировали 27 543 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Болезнь протекала без клинических признаков у 22,6%. Зарегистрировано 496 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 26 682 пациента. Три российских вакцины от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний.

Первую разработали в НИЦ им. Гамалеи. Вторая появилась в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Третью создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.