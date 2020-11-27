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10:33   27 Ноября 2020
Политика

Русский язык останется в новой конституции Киргизии

Русский язык останется в новой конституции Киргизии

Власти Киргизии намерены оставить русский язык как официальный в новой редакции конституции. Об этом сообщил представитель Конституционного совещания республики.

Русский язык сохранит статус официального в новой Конституции Киргизии. Такое решение приняли члены коллегиального совещательного органа республики. Руководитель секции "Права и свободы человека и гражданина" Нурлан Шерипов заявил, что государственным языком будет язык титульной нации — киргизский, но русский язык также останется официальным.

"Поднимались вопросы о том, чтобы убрать в новом проекте норму о статусе русского языка в качестве официального. Но мы сохранили эту норму. Русский язык останется официальным языком в Кыргызстане", — пояснил он.

Внесение поправок в конституцию было инициировано 80 депутатами. Провести референдум предлагается 10 января 2021 года — в один день с выборами нового президента республики.

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#россия #киргизия #русский язык

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