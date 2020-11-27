Биолог объяснила главный недостаток вакцин от коронавируса

Основным недостатком вакцины от коронавируса является необходимость ее двойного введения, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Основным недостатком вакцины от коронавируса является необходимость ее двойного введения, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Все препараты от коронавирусной инфекции сейчас проходят клинические исследования, которые подразумевают введение вакцины в два этапа. Добровольцы должны сделать прививку дважды. Это слабое место вакцин, так как люди после первого этапа могут забыть прийти на второй, объяснила РИА Новости Баранова.

Также добровольцы в период между двумя прививками могут начитаться историй от противников вакцинации и отказаться от второго этапа, подчеркнула профессор. Это сводит эффективность массовой вакцинации на нет.