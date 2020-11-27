Генштаб ВС Армении опроверг данные о пересечении границ армией Азербайджана

Сообщения о нарушении азербайджанскими военными армянской границы не соответствуют действительности, заявил первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян.

Сообщения о нарушении азербайджанскими военными армянской границы не соответствуют действительности, заявил первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян.

Работы по демаркации армяно-азербайджанской границы в Кельбаджарском районе, отошедшим под контроль Баку, проводятся с участием российских, армянских и азербайджанских военных. Руководство российской компании GeoProMining Gold, которая разрабатывает Сотское золотоносное месторождение, оказавшееся разделенным границей, в целях безопасности персонала огородила часть территории и установило пропускной пункт.

Заявление депутата оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наиры Зограбян о том, что азербайджанские военные нарушили границу, из-за чего руководство месторождения начало эвакуацию персонала, не соответствует действительности. Первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян объяснил, что азербайджанские военные вели переговоры с руководством GeoProMining Gold по поводу эвакуации персонала с территории, отходящей Азербайджану, но границу не пересекали.