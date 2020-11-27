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10:14   27 Ноября 2020
Экономика

Банк России поможет определять неблагонадежных заемщиков

Банк России поможет определять неблагонадежных заемщиков

Центральный банк Российской Федерации будет определять надежность заемщиков по принципу "светофора" с помощью готовящегося законопроекта.

Речь идет о внедрении единой межбанковской платформы Банка России, где компании-клиенты российских финансовых организаций будут распределены по степеням риска. Определят три зоны: красную, желтую или зеленую, в каждую из которых заемщики попадут в зависимости от оценки.

"Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес", — поясняет регулятор.

Находящиеся в красной зоне компании не смогут открывать счета в банках и проводить операции любого рода. Сейчас доля клиентов в ней составляет 0,7%, подытожили в Центробанке.

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