10:14 27 Ноября 2020Экономика
Банк России поможет определять неблагонадежных заемщиков
Центральный банк Российской Федерации будет определять надежность заемщиков по принципу "светофора" с помощью готовящегося законопроекта.
Центральный банк Российской Федерации будет определять надежность заемщиков по принципу "светофора" с помощью готовящегося законопроекта.
Речь идет о внедрении единой межбанковской платформы Банка России, где компании-клиенты российских финансовых организаций будут распределены по степеням риска. Определят три зоны: красную, желтую или зеленую, в каждую из которых заемщики попадут в зависимости от оценки.
"Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес", — поясняет регулятор.
Находящиеся в красной зоне компании не смогут открывать счета в банках и проводить операции любого рода. Сейчас доля клиентов в ней составляет 0,7%, подытожили в Центробанке.