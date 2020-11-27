Шесть человек скончались в результате ДТП под Краснодаром

Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае в результате столкновения "Газели" с КамАЗом, еще четверо доставлены в больницу.

Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае в результате столкновения "Газели" с КамАЗом, еще четверо доставлены в больницу.

По данным местного МВД, инцидент произошел на автодороге Выселки — Кирпильская. Погибшие скончались от полученных ранений.

До этого СМИ сообщали о восьми пострадавших. При этом пятеро из них были в состоянии средней степени тяжести, а трое в тяжелом состоянии.

Ранее в Анапе столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Два человека в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию, у водителя одного из автобусов перелом обеих ног.