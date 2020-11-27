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9:47   27 Ноября 2020
Политика

Лукашенко поехал в минскую больницу

Лукашенко поехал в минскую больницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в 6-ю городскую больницу города Минска, в которой проходят лечение больные с коронавирусом.

Белорусские СМИ еще накануне сообщили о намерении белорусского лидера посетить 6-ю больницу в пятницу, 27 ноября.

Президент Белоруссии намерен проверить лично, как организовал процесс лечения, а также ознакомиться с порядком оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Белорусский лидер также намерен посетить блок с пациентами и реанимацию.

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#минск #белоруссия #лукашенко

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