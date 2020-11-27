Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:40   27 Ноября 2020
Политика

Журналист предрек Украине скорый крах

Журналист предрек Украине скорый крах

Столица Украины больше не имеет реальной власти, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

Киев не является центром управления страны. На Украине полностью разрушаются вертикали власти и государственность, полагает журналист. Власти стремительно приближают страну к краху, государство падает в пропасть с нарастающим ускорением, подчеркивает Гордон. Он выступил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Среди причин падения страны журналист выделил малообразованность представителей власти. Эти люди считают себя вершителями судеб, отметил он. Действия управленцев привели не только к деградации "вертикалей власти", но и заставили сомневаться в суверенности Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #крах #Дмитрий Гордон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров