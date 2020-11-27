Журналист предрек Украине скорый крах

Столица Украины больше не имеет реальной власти, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

Столица Украины больше не имеет реальной власти, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

Киев не является центром управления страны. На Украине полностью разрушаются вертикали власти и государственность, полагает журналист. Власти стремительно приближают страну к краху, государство падает в пропасть с нарастающим ускорением, подчеркивает Гордон. Он выступил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Среди причин падения страны журналист выделил малообразованность представителей власти. Эти люди считают себя вершителями судеб, отметил он. Действия управленцев привели не только к деградации "вертикалей власти", но и заставили сомневаться в суверенности Украины.