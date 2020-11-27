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9:12   27 Ноября 2020
Политика

Трамп назвал ошибкой голосование выборщиков за Байдена

Трамп назвал ошибкой голосование выборщиков за Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что если выборщики отдадут свои голоса демократу Джо Байдену, они совершат ошибку.

Американский лидер назвал условие, при котором покинет пост президента. Если выборщики проголосуют за кандидата от Демократической партии 14 декабря, Трамп уйдет из Белого дома. Однако это будет ошибкой для выборщиков, подчеркнул действующий глава государства.

Дональд Трамп напомнил о массовом мошенничестве, которое произошло на выборах президента США.

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