Губернатор Кожемяко заявил о ликвидации последствий ЧС в Приморье

Ситуация во Владивостоке после снежного циклона, который оставил людей без электричества и отопления, постепенно стабилизируется.

Ситуация во Владивостоке после снежного циклона, который оставил людей без электричества и отопления, постепенно стабилизируется.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кожемяко. В Первомайском районе Владивостока в домах наладили работу электричества. В Артемовском городском округе работа над подключением еще идет. Водоснабжение и отопление обеспечено во всех домах, за небольшими исключениями, сообщил губернатор.

Однако обстановка по-прежнему остается сложной на Русском острове. В район переброшены дополнительные бригады ДРСК для помощи "Оборонэнерго". В поселках идет работа над подключением. Кожемяко полагает, что потребуется около двух дней, чтобы подключить жителей Русского к электроэнергии.