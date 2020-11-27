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8:35   27 Ноября 2020
Политика

Еремин добровольно ушел с поста министра культуры Хакасии

Еремин добровольно ушел с поста министра культуры Хакасии

Леонида Еремина на посту министра культуры Хакассии временно сменила Ирина Браим, бывшая заместителем чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Министр написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с жизненными и семейными обстоятельствами. Еремин занимал оставленную должность с 2018 года, это был второй срок его руководства мастерством культуры Хакассии.

Глава республики Валентин Коновалов одобрил прошение министра. Он недавно заявлял, что в регионе грядут кадровые изменения. До Еремина свой пост оставил министр здравоохранения Хакассии Виктор Шевченко.

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#отставка #хакассия #Леонид Еремин

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