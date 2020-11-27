8:35 27 Ноября 2020Политика
Еремин добровольно ушел с поста министра культуры Хакасии
Леонида Еремина на посту министра культуры Хакассии временно сменила Ирина Браим, бывшая заместителем чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Леонида Еремина на посту министра культуры Хакассии временно сменила Ирина Браим, бывшая заместителем чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Министр написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с жизненными и семейными обстоятельствами. Еремин занимал оставленную должность с 2018 года, это был второй срок его руководства мастерством культуры Хакассии.
Глава республики Валентин Коновалов одобрил прошение министра. Он недавно заявлял, что в регионе грядут кадровые изменения. До Еремина свой пост оставил министр здравоохранения Хакассии Виктор Шевченко.