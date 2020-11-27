Путин: настоящая экологическая беда предотвращена в Усолье-Сибирском

Экологическая катастрофа устранена в Усолье-Сибирском. По словам президента РФ Владимира Путина, локализованы и ликвидированы самые опасные объекты.

Экологическая катастрофа устранена в Усолье-Сибирском. По словам президента РФ Владимира Путина, локализованы и ликвидированы самые опасные объекты.

Лидер сообщил, что специалисты предотвратили расползание токсичного пятна и попадания химикатов в водные артерии Иркутской области.

"По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", — заявил российский лидер.

В городе Усолье-Сибирское несколько лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром". Оно выпускало различные химические вещества. Деятельность завода завершилась десять лет назад. Прежде стало известно, что предельная допустимая концентрация ртути в сточных водах бывшего комбината превышает норму почти в 34 тыс. раз, а в воздухе — 367 раз.

Президент России 30 июля 2020 года поручил принять меры по решению экологической ситуации в регионе. Сейчас ситуация в регионе находится под его личным контролем.