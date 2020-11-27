Офис президента Украины: Зеленский может быть выдвинут на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский может попробовать переизбраться на второй срок. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский может попробовать переизбраться на второй срок. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Одного срока недостаточно для изменения ситуации в государстве, высказал свое мнение Тимошенко. Если Владимир Зеленский решит уйти без переизбрания, то он сообщит об этом жителям Украины, объяснил политик.

"Но я не вижу такой ситуации сейчас в принципе. Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой", — заявил замглавы офиса президента.

Он добавил, что именно президент принимает решение о добровольном уходе с поста, однако пока такой вопрос на повестке дня не стоит.