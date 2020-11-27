Глава острова Русский отстранена от работы за бездействие во время ЧС

Безразличие чиновницы к судьбе Приморья стало причиной ее отставки. Главу административно-территориального управления острова Русского во Владивостоке привлекут к ответственности.

Безразличие чиновницы к судьбе Приморья стало причиной ее отставки. Главу административно-территориального управления острова Русского во Владивостоке привлекут к ответственности.

Жители острова Русский пострадали от циклона, в некоторых домах уже несколько дней нет света. Однако чиновница проявила безразличие к судьбе жителей региона и не помогла им в сложной ситуации. Кроме того, неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения.

"За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский. В ближайшее время контролировать работу муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока. Такое решение принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС в пятницу, 27 ноября", — говорится в сообщении.

Власти острова Русский заявили, что в регионе появятся дополнительные полевые кухни. В удаленных поселках местным жителям выделят 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.