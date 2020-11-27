Трамп: Байден не мог набрать такое количество голосов избирателей

NBC заявила, что демократ Джо Байден впервые в истории президентских выборов США набрал 80 млн голосов избирателей. Действующий лидер США Дональд Трамп усомнился такой статистике.

NBC заявила, что демократ Джо Байден впервые в истории президентских выборов США набрал 80 млн голосов избирателей. Действующий лидер США Дональд Трамп усомнился такой статистике.

Глава Белого дома снова заявил о массовых фальсификациях в электоральном процессе. Свое мнение Трамп выразил в личном Twitter-акаунте.

"Только что посмотрел данные о ходе голосования. Байден никак не мог набрать 80 млн голосов! Выборы были на 100% сфальсифицированы", — написал Трамп.

NBC сообщила, что за демократа проголосовали 80 111 360 избирателей, что является рекордным показателем. Но многие штаты еще продолжают подводить подсчеты голосов, и гонка еще не закончена. Выступая на слушании в Пенсильвании, Трамп напомнил, что голоса за демократов были отданы "мертвыми душами", пишет "Царьград".