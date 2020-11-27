Украинский врач Голубовская настаивает на всеобщем карантине в стране

Принимаемые украинскими властями полумеры не приводят к снижению интенсивности заражения коронавирусом в стране. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Принимаемые украинскими властями полумеры не приводят к снижению интенсивности заражения коронавирусом в стране. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Специалист поддержала идею министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по введению долгосрочного локдауна. Врач заявила, что самый действенный способ борьбы с малоизвестными инфекционными заболеваниями не изменился со Средних веков, передает "Украина.ру".

"Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики — это только разобщение, максимальное прерывание передачи популяции от человека к человеку. Это только надо прервать эту цепочку", — заявила Голубовская.

Она предупредила о наступлении пика заболеваемости в январе-феврале следующего года. Инфекционист посоветовала всем гражданам воспринимать себя в качестве потенциально инфицированных COVID-19.