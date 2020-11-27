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4:55   27 Ноября 2020
Общество

Новые правила сдачи на водительские права могут внедрить в начале 2021 года

Новые правила сдачи на водительские права могут внедрить в начале 2021 года

Проект нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами могут подписать в начале 2021 года.

В данный момент проходит обсуждение документа. В него могут быть внесены изменения, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Новый регламент должен был вступить в силу месяц назад, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции дату перенесли на 1 апреля следующего года. В документе устанавливается содержание, сроки, а также порядок административных процедур практического экзамена.

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