Новые правила сдачи на водительские права могут внедрить в начале 2021 года

Проект нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами могут подписать в начале 2021 года.

Проект нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами могут подписать в начале 2021 года.

В данный момент проходит обсуждение документа. В него могут быть внесены изменения, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Новый регламент должен был вступить в силу месяц назад, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции дату перенесли на 1 апреля следующего года. В документе устанавливается содержание, сроки, а также порядок административных процедур практического экзамена.