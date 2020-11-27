Российские ученые представили Путину систему для оценки оружия в бою

Разработчики из России научились с помощью искусственного интеллекта распознавать виды боевого оружия и прогнозировать его действия.

Разработчики из России научились с помощью искусственного интеллекта распознавать виды боевого оружия и прогнозировать его действия.

Президент РФ Владимир Путин посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове, передает "Царьград". Научный руководитель центра Вячеслав Соловьев рассказал главе государства о новой системе.

"Предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов уже в условиях реальных, виртуальных боевых действий, с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны", — заявил ученый.

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ используют в различных отраслях промышленности. Центр входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом".