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4:37   27 Ноября 2020
Армия

Российские ученые представили Путину систему для оценки оружия в бою

Российские ученые представили Путину систему для оценки оружия в бою

Разработчики из России научились с помощью искусственного интеллекта распознавать виды боевого оружия и прогнозировать его действия.

Президент РФ Владимир Путин посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове, передает "Царьград". Научный руководитель центра Вячеслав Соловьев рассказал главе государства о новой системе.

"Предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов уже в условиях реальных, виртуальных боевых действий, с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны", — заявил ученый.

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ используют в различных отраслях промышленности. Центр входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом".

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#путин #оружие #РФЯЦ-ВНИИЭФ

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