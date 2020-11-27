Врач Кабычкин назвал способы восстановления легких после COVID-19

Массаж в комплексе с другими процедурами — эффективный способ вернуться в форму после заражения коронавирусом. Об этом заявил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Массаж в комплексе с другими процедурами — эффективный способ вернуться в форму после заражения коронавирусом. Об этом заявил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Специальные виды массажа увеличивают объем кислорода в крови, передает радио Sputnik. Такие процедуры стимулируют лимфодренажную функцию и работу ворсинчатого эпителия бронхов человека.

"Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме", — отметил Кабычкин.

Отдельно друг от друга процедуры работают не так эффективно. Врач предупредил, что прежде, чем прибегать к таким методам, необходимо проконсультироваться со специалистом.