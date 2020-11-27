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3:48   27 Ноября 2020
Общество

Трамп: поставка вакцины от COVID-19 в США начнется на следующей неделе

Трамп: поставка вакцины от COVID-19 в США начнется на следующей неделе

Первые поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах, скорее всего, начнутся со следующей недели. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал по видеосвязи, когда общался с воинским контингентом США за границей. Мероприятие проводилось в честь Дня благодарения. Праздник отмечается в стране 26 ноября.

Первыми препарат от коронавирусной инфекции получат люди, которые находятся на передней линии борьбы с вирусом, пожилые граждане и медицинский персонал, отметил американский лидер.

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#сша #трамп #вакцина

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