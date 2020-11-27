Собянин: доля жителей Москвы с иммунитетом к коронавирусу достигла 50%

Около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Устойчивость организма человека к коронавирусной инфекции выражается в клеточном иммунитете и антителах. Даже тот факт, что около 50% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, не дает гарантий, что не будет повторного заражения, отметил Собянин.

"Проведенные исследования в Москве показывают, что у нас около 50% населения уже имеет иммунный ответ к коронавирусу. Это т-клеточный иммунитет, антитела и так далее", — заявил мэр столицы.

Затормозить пандемию коронавируса удается при помощи ограничительных мер, подчеркнул градоначальник. Он добавил, что самой важной составляющей борьбы с COVID-19 остается вакцинация.