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3:30   27 Ноября 2020
Общество

Собянин: доля жителей Москвы с иммунитетом к коронавирусу достигла 50%

Собянин: доля жителей Москвы с иммунитетом к коронавирусу достигла 50%

Около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Устойчивость организма человека к коронавирусной инфекции выражается в клеточном иммунитете и антителах. Даже тот факт, что около 50% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, не дает гарантий, что не будет повторного заражения, отметил Собянин.

"Проведенные исследования в Москве показывают, что у нас около 50% населения уже имеет иммунный ответ к коронавирусу. Это т-клеточный иммунитет, антитела и так далее", — заявил мэр столицы.

Затормозить пандемию коронавируса удается при помощи ограничительных мер, подчеркнул градоначальник. Он добавил, что самой важной составляющей борьбы с COVID-19 остается вакцинация.

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#иммунитет #коронавирус #COVID-19

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