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3:11   27 Ноября 2020
Общество

Беглов: больше 80 тысяч волонтеров готовы помогать нуждающимся в Петербурге

Беглов: больше 80 тысяч волонтеров готовы помогать нуждающимся в Петербурге

Пандемия коронавирусной инфекции сплотила жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов на своей странице "Вконтакте".

Петербуржцы имеют особый характер, отметил Беглов. Он добавил, что 4,5 тыс. жителей Санкт-Петербурга стали добровольцами общероссийской акции "Мы Вместе". Они выполнили уже больше 20 тыс. заявок.

Всего в городе помогают нуждающимся людям больше 80 тыс. волонтеров, подчеркнул губернатор Северной столицы. Они приносят пожилым людям и инвалидам медикаменты, а многодетным семьям — продукты питания.

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#беглов #волонтеры #добровольцы

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