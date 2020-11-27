Беглов: больше 80 тысяч волонтеров готовы помогать нуждающимся в Петербурге

Пандемия коронавирусной инфекции сплотила жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов на своей странице "Вконтакте".

Пандемия коронавирусной инфекции сплотила жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов на своей странице "Вконтакте".

Петербуржцы имеют особый характер, отметил Беглов. Он добавил, что 4,5 тыс. жителей Санкт-Петербурга стали добровольцами общероссийской акции "Мы Вместе". Они выполнили уже больше 20 тыс. заявок.

Всего в городе помогают нуждающимся людям больше 80 тыс. волонтеров, подчеркнул губернатор Северной столицы. Они приносят пожилым людям и инвалидам медикаменты, а многодетным семьям — продукты питания.