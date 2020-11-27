Судно-трубоукладчик "Северного потока — 2" выдвинулось из ФРГ в Калининград

Корабль "Академик Черский" покинул немецкий порт Мукран, где расположена логистическая база "Северного потока — 2". Судно отправилось в сторону Калининграда.

Корабль "Академик Черский" покинул немецкий порт Мукран, где расположена логистическая база "Северного потока — 2". Судно отправилось в сторону Калининграда.

В путь судно вышло из Германии накануне вечером, 26 ноября. О передвижении корабля свидетельствуют данные портала мониторинга судов MarineTraffic.

"Академик Черский" должен прибыть в Калининград утром 28 ноября. В порту Мукран осталось судно снабжения "Умка" и судно "Финвал". Первое из них используется для транспортировки труб с берега.

Проект "Северный поток — 2" подразумевает строительство двух нитей газопровода от России до Германии через Балтийское море. Санкции США против трубопровода временно замедлили работы по реализации проекта. Так, недавно из проекта вышла норвежская компания-сертификатор, испугавшись санкций США, пишет "Царьград".