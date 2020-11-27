Словения на две недели продлила действие антикоронавирусных мер

Власти Словении приняли решение об увеличении срока действия ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом говорится в сообщении правительства в Twitter.

Власти Словении приняли решение об увеличении срока действия ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом говорится в сообщении правительства в Twitter.

Еще две недели по всей стране продолжат действовать всеобщий масочный режим и запрет на функционирование общественного транспорта. На семь дней было решено продлить дистанционное обучение для студентов и школьников, запрет на предоставление услуг и товаров, которые не относятся к предметам первой необходимости. Жителям Словении все еще нельзя гулять между муниципалитетами без веских причин и нарушать комендантский час.

С начала пандемии в стране выявили почти 80 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались за это время от последствий COVID-19 более 1,2 тыс. человек. Каждый день в Словении фиксируют от 1,2 до 2 тыс. новых эпизодов заражения.

Канцлер Германии Ангела Меркель продлила локдаун в стране до конца 2020 года. Издание "Царьград" сообщает, что ограничительные меры в ФРГ, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, считаются одними из самых суровых в Европе.