Россия провела гуманитарную акцию в пострадавшей от обстрелов Сирии

Сирия зафиксировала 29 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат-Ан-Нусра". Со стороны подконтрольной Турции территории обстрелов не было.

Сирия зафиксировала 29 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат-Ан-Нусра". Со стороны подконтрольной Турции территории обстрелов не было.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что гуманитарная акция прошла в сирийском городе Сарабиун.

Сотрудники ЦПВС выдали местным жителям 880 продовольственных наборов, общий вес которых достигает 3,4 тонны. Контр-адмирал также рассказал об успешном завершении 111-го российско-турецкого патрулирования в провинции Алеппо.