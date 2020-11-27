ФРГ "новыми уликами" хочет актуализировать Навального в России

Германия нашла новые улики в деле блогера Алексея Навального. Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов уверен, что немецкие власти хотят актуализировать его фигуру в политической повестке.

Германия нашла новые улики в деле блогера Алексея Навального. Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов уверен, что немецкие власти хотят актуализировать его фигуру в политической повестке.

В Правительстве Германии сообщили, что помимо бутылки, на которой были найдены следы "Новичка", существуют и другие предметы, содержащие на поверхности отравляющее вещество. Данное заявление было сделано в ответ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". О каких именно предметах идет речь на данный момент неизвестно.

Сергей Карнаухов считает, что новые улики в деле основателя ФБК (организация запрещена в РФ) имеют политическую подоплеку. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

"Любые заявления, которые сейчас звучат, мы должны интерпретировать как исключительно политические, имеющие одну концентрированную цель — актуализировать фигуру Навального в политической повестке внутри России", — сказал доцент РАНХиГС.

Эксперт подчеркнул, что блогера не отравляли с помощью "Новичка", и напомнил, что любые улики нуждаются в объективных доказательствах. По его словам, заявление немецких властей можно назвать попыткой "воскресить" дело блогера.