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0:33   27 Ноября 2020
Политика

Греция призвала ЕС ограничить действия Турции в Восточном Средиземноморье

Греция призвала ЕС ограничить действия Турции в Восточном Средиземноморье

Европейский союз должен ограничить действия Турции в Восточном Средиземноморье. Такое заявление сделал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Турция наносит серьезный вред региону, отметил Дендиас. По его словам, Анкара только усилила напряженность между сторонами попыткой вести поиск газа и нефти в спорных водах. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно игнорировал претензии Греции, чем усложнил переговоры. Дендиас призвал Евросоюз определить границы, на которых распространяются полномочия турецких властей.

"Если турецкие власти не хотят выполнять условия, установленные международным правом, то Европейский союз обязан действовать решительно и ввести санкции в отношении республики", — заметил глава МИД.

Дендиас также попросил европейских партнеров перестать продавать Анкаре оружие. Просьба относилась к Германии, которая поставляет технику для армии Турции, передает Федеральное агентство новостей.

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#турция #эрдоган #греция #Никос Дендиас

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