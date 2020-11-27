Погребинский рассказал о планах Авакова стать фактическим главой Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорит о необходимости ввести в стране жесткий карантин, так полный локдаун позволит ему фактически стать главой государства и самостоятельно решать, кого наказывать, а кого прощать.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорит о необходимости ввести в стране жесткий карантин, так полный локдаун позволит ему фактически стать главой государства и самостоятельно решать, кого наказывать, а кого прощать.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя призыв Авакова ввести на Украине строгий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса.

«Аваков занимает столь жесткую позицию, потому что в случае локдауна контроль за соблюдением ограничительных мер будет поручен именно ему. Так он станет фактическим главой государства и сможет сам решать, кого наказывать, а кого прощать», — уверен украинский политолог.

Однако местные власти не спешат вводить полный локдаун, так как понимают, что жесткие ограничения приведут к краху среднего и малого бизнеса. Мэры боятся народного возмущения и не решаются даже на введение полумер, отмечает Погребинский. Региональным властям необходимо все-же прислушиваться к общественному мнению, так как в конце концов именно общество будет решать переизбрать их на будущих выборах или нет.

«Более того, местная власть из собственных бюджетов платит за образование и здравоохранение, и в случае нехватки денег ей придется за это отвечать. А так как центральная власть в Киеве очень слаба, мэры могут спокойно ее игнорировать, не опасаясь серьезных санкций», — заключил киевский политолог.

Напомним, накануне, 26 ноября, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в эфире телеканала «Украина-24», что в стране для сдерживания коронавируса нужно на три-четыре недели ввести строгий локдаун. Кабинет министров, по словам Аваков, рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.

Ранее украинское правительство ввело в стране на период с 14 по 30 ноября полумеры – так называемый «карантин выходного дня». Этот шаг в правительстве объяснили тем, что украинская экономика не выдержит полного строгого карантина с остановкой работы всех предприятий и учреждений.

«Поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений», — заявили в правительстве Украины.

Кроме того, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил журналистам, что в Киеве рассматривают разные возможные сценарии развития эпидемиологической ситуации, в том числе и худший вариант, который заключается в том, что на новогодних праздниках число зараженных коронавирусом в стране продолжит увеличиваться.