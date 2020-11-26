Более 40 стран мира заинтересованы в приобретении вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о высоком интересе зарубежных стран к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о высоком интересе зарубежных стран к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что детальный план по доставке вакцины в другие страны будет составлен примерно через месяц. Фонд уже подал заявку в Европейскую медицинскую ассоциацию по поводу одобрения вакцины "Спутник V" и рассчитывает в скором времени начать производство лекарства на территории Германии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что противокоронавирусные препараты работают хорошо и изъянов у них не обнаружено. При этом медицинский эксперт отмечает, что меры полной профилактики нужно будет соблюдать минимум до весны. Также в ближайшем времени россиянам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в дальние страны.

Издание "Царьград" передает, что производитель "Спутник V" пообещал россиянам до двух млн доз вакцины от коронавирусной инфекции к Новому году.