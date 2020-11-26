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23:08   26 Ноября 2020
Общество

Оперштаб: более 70 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

Оперштаб: более 70 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

Всего за время пандемии коронавируса в Москве умерли 8680 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Еще 77 пациентов с COVID-19 скончались за прошедшие сутки в столице России. Накануне сообщалось о смерти 73 человек с коронавирусом. С начала пандемии в Российской Федерации провели больше 74,2 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме. Оказалось, что из них более 2,1 млн дали положительный результат.

Актуальная и достоверная информация о COVID-19 в РФ и мире опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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