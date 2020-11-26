Психолог рассказал, как маркетологи «атакуют» людей в «черную пятницу»

В «Патриоте» обсудили, почему именно сегодня россияне больше всего уязвимы.

Пандемия коронавирусной инфекции, вызвавшая чувства стресса и тревоги у большинства россиян, одновременно сделала их уязвимыми перед атакой маркетологов во время «черной пятницы». К такому выводу на пресс-конференции на тему «“Черная пятница”. Как экономить на покупках?», проводимой Медиагруппой «Патриот», пришла психолог Надежда Римская.

По словам эксперта, очень часто мотивом необдуманных покупок становится внутренняя неудовлетворенность человека. Именно это и позволяет маркетологам «заманить» покупателя в ловушку «низких цен».

«Сейчас на фоне стресса, тревоги, пандемии — все это делает нас уязвимыми перед атакой маркетологов, которые нам заманчиво говорят “купи, купи, и получишь ты свое счастье”. Надо понимать, что оттого, что мы сейчас купим батончик баунти, мы не попадем от этого на Мальдивы, и наша жизнь вряд ли как-то изменится. А просто появится убойная доза сахара и лишнее кило», — делится Римская.

В основе особо невыгодных приобретений также может лежать нехватка любви, одиночество или даже невозможность почувствовать себя счастливыми.

«Многие клиенты жалуются, что когда им хочется себя закутать в шубу или пуховки, то возникает ощущение, что им от этого станет лучше, легче. И они почувствуют себя любимыми и согретыми. Это элементарная нехватка любви, одиночество. И возникает иллюзия, что, покупая эти вещи, мы тем самым почувствуем это счастье», — объяснила гостья «Патриота».

Среди маркетологов широко используется понятие «индекса компульсивности». По этому параметру можно определить тех покупателей, которые склонны совершать такого рода покупки.

«У кого-то это перешло в стадию сильной навязчивой потребности, когда человек не регулирует себя, и может покупать бесконечное количество вещей, которые не будут востребованы для него. В этом случае нужна помощь психолога, потому что если человек не способен сам регулировать безудержное потребительство, то это такая форма, которую можно сравнить и с алкоголизмом», — полагает психолог.

По словам эксперта, поведение покупателей может резко меняться в зависимости от общеполитических настроений в обществе. В некоторые моменты времени потребители действительно особо подвержены шопоголизму.

«У невротиков, например, поднимается тревога, ему становится невыносимо с самим собой и хочется быстрее чем-то снять это ощущение и получить облегчение», — констатировала спикер конференции.

К решению этой проблемы следует подойти индивидуально, добавила психолог:

«Вопрос не решается путем разговоров. Надо понимать, насколько человек осознает пагубность этой привычки. И насколько это пальто ему необходимо. Волшебной таблетки никто вам не даст. Человек должен искать счастье внутри себя».

В частности, стоит определить, что является тем самым «спусковым крючком», после которого у человека появляется желание начать массово скупать вещи.

«Есть люди, которые видят в этом пользу, выгоду. Когда есть дисконт, он не смотрит на вещь, а триггером является “ дешево ”. Но не все падки на цену. Некоторым нужны быстрые удовольствия, здесь и сейчас. Это другой стимул. У человека есть задача быстро перекрыть печаль, тоску — он не рефлексирует”», — не сомневается Римская.

Зачастую таким способом люди пытаются и самоутвердиться. Ведущим стимулом становится приобретение более высокого статуса, подытожила гостья «Патриота».

Ранее таролог, специалист в области психологии и экстрасенс Марианна Абравитова объяснила, как сэкономить на «черной пятнице».