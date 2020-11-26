Уильямс подвела итоги второго раунда Форума политического диалога по Ливии

Ситуация на территории Ливии продолжает оставаться "хрупкой и опасной". Так считает исполняющая обязанности главы миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс.

Ситуация на территории Ливии продолжает оставаться "хрупкой и опасной". Так считает исполняющая обязанности главы миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс.

Участники политического диалога должны поспособствовать продвижению политического процесса в Ливии, заявила Уильямс. Она отметила, что уровень жизни ливийцев продолжает понижаться, а в гуманитарной помощи нуждаются не менее 1,3 млн жителей страны. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Спецпосланник ООН прокомментировала возможность проведения цифровых выборов в единое переходное правительство Ливии. ООН гарантирует "прозрачность и конфиденциальность" процесса голосования, заявила Уильямс.