Молдавия будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) должна покинуть территорию непризнанного Приднестровья. Так считает избранный президент Молдавии Майя Санду.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) должна покинуть территорию непризнанного Приднестровья. Так считает избранный президент Молдавии Майя Санду.

Глава республики заявила, что намерена добиваться вывода российских военных из региона. Она добавила, что выражает свою позицию от лица официальных властей Молдавии.

"Здесь ничего нового нет, все наши правительства имели такую точку зрения — эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены", — заявила Санду.

Около тысячи российских солдат и офицеров находятся в Приднестровье в рамках миротворческой операции. Они охраняют склады боеприпасов, которые остались в Колбасне после вывода советских войск из стран Европы. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой ранее заявил о законности нахождения российских миротворцев в регионе.