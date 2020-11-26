Юрист призвала доработать законодательство о компенсации морального вреда

По мнению Светланы Петропольской, необходимо разработать градацию морального ущерба, расписав максимальную и минимальную сумму.

Заместитель генерального директора юридической компании URVISTA, адвокат Светлана Петропольская призвала разработать градацию морального ущерба. Об этом она заявила на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 26 ноября.

По словам адвоката, сегодня российские суды удовлетворяют моральный вред в размере 5-10 тысяч рублей, а в лучшем случае — 30 тысяч.

«Такие решения связаны с институтом морального вреда. Если есть фиксация физического ущерба, то суд не будет уменьшать размер компенсации. Но если речь идет о моральном ущербе, тогда становится непонятно, как его оценивать. Соответственно, российские суды не удовлетворяют большие иски. В США другая практика», — посетовала спикер.

По мнению юриста, необходимо создать четкую градацию морального ущерба. Например, к каждому виду ответственности прописать минимальный и максимальный размер суммы, как это сделано в Кодексе об административных правонарушениях.

«Даже смерть не оценивается в наших судах адекватно. В одной из российских больниц умер ребенок из-за халатности врачей. Родители подали в суд — решением суда моральный вред оценили в 30-50 тысяч рублей. Это удивительно. Необходима четкая градация случаев морального ущерба, нужны определенные рамки. Любое обвинение или приговор основаны на определенной статье. Моральный вред тоже можно рассматривать, исходя из “вилки”», — полагает Петропольская.

Кроме того, в студии обсудили проблему отсутствия административной ответственности за воровство на сумму менее двух тысяч рублей в магазинах или ресторанах. По словам Петропольской, такая проблема сегодня действительно существует.

«Это не решается, потому что такова позиция администрации заведения или магазина. На самом деле, если вы выпили сок и не оплатили его на кассе, это считается воровством. Можно привлечь полицию и начать разбирательство. Это не делается администрацией магазина и ресторанами», — объяснила адвокат.

По словам Петропольской, такого вора в любом случае зафиксируют камеры, однако задержать покупателя охранник или сотрудник организации не сможет.

«Они должны разъяснять, что это такое. Также по факту вызвать полицию», — подытожила эксперт.

Ранее в «Патриоте» Светлана Петропольская рассказала, на чью сторону встанет закон при споре покупателя с продавцом, если цена на чеке не совпадает с ценником.