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22:17   26 Ноября 2020
Политика

Стала известна дата четвертой и пятой сессии Конституционного комитета САР

Стала известна дата четвертой и пятой сессии Конституционного комитета САР

Четвертое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС) пройдет с 30 ноября по 4 декабря 2020 года, заявили представители пресс-службы ООН.

Мероприятие будет проходить в закрытом режиме. В рамках сессии затронут вопросы по урегулированию ситуации в Сирии, а также будут обсуждаться национальные основы и принципы страны. Кроме того, названа дата проведения пятой сессии — январь 2021 года.

В 2018 году был сформирован ККС, состоящий из 150 делегатов. В состав вошли представители официальных властей, гражданского общества и так называемой оппозиции. Малая группа комитета организует встречи при участии лишь 45 делегатов, по 15 участников от каждой группы.

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#сирия #оон #ккс

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