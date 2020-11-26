США готовятся нанести санкционный удар по российско-китайскому конкуренту Boeing

Под новые ограничения может попасть разработка Москвы и Пекина.

Против российской гражданской промышленности, ряда оборонных предприятий и Министерства обороны РФ могут ввести новые санкции. Издание «ПолитНавигатор» со ссылкой на «Независимую газету» сообщает, что в Вашингтоне уже подготовили «черновой список» компаний, против которых объявят экономические ограничения.

В этот перечень входят 28 российских и 89 китайских компаний. Это первый раз в истории, когда под американские санкции могут попасть несколько центровых предприятий гражданского авиастроения Китая и России.

«Особенно обращает на себя внимание наличие в этом списке "Корпорации Иркут", которая, в частности, производит новые ближнесреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21, а также в сотрудничестве с китайской СОМАС (тоже есть в новом списке) планирует создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения CR929», — пишет «Независимая газета».

Не стоит забывать, что серьезнейшим конкурентом передовых самолет европейского Airbus или американского Boeing является именно МС-21, который создается с нулевых годов. Весной 2017 года самолет совершил свой первый вылет, однако с импортными двигателями и крыльями. Через два года поставки материалов для крыльев железной птицы прекратили из-за американских санкций.

Сейчас Россия и Китай вместе заняты строительством широкофюзеляжного самолета CR929. Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов полагает, что новым пакетом санкций Вашингтон хочет поставить точку в этом сотрудничестве.

«США крайне опасаются, что самолет РФ и КНР нанесет сильнейший удар по Boeing. Если проект CR929 будет успешно завершен, Россия и Китай не будут зависеть от импортных поставок», — сказал специалист.

Несмотря на это, экспертное сообщество полагает, что увеличение числа санкций поможет усилить сотрудничество Москвы и Пекина.